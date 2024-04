Trafic de drogue : la maire d’Avallon placée en détention provisoire, ce que l’on sait de cette affaire

Dans le cadre de l’opération "place nette XXL", des dizaines de kilos de stupéfiants avaient été retrouvées chez la maire d’Avallon, dans l’Yonne. Elle vient d’être placée en détention provisoire.

L’affaire avait fait grand bruit et continue de secouer ce petit village de l’Yonne, Avallon. Dans le cadre de l’opération "place nette XXL", des perquisitions menées au domicile de Jamilah Hasbaoui, la maire de la commune, d’importantes quantités de drogue avaient été découvertes.

Cannabis, cocaïne, espèces, lingots…

Un communiqué de presse rédigé par Hughes de Phily, procureur de la République à Auxerre et que le Figaro a relayé, fait le point : ce sont au total 70 kilos de cannabis, 983 grammes de cocaïne, plus de 7 000 euros en espèces et deux lingots qui ont été saisis dans une maison appartenant à l’édile, à l’hôtel de ville et dans une pharmacie où elle travaille.

Mise en examen et placée en détention provisoire

Jasmilah Hasbaoui a été mise en examen et placée en détention provisoire mercredi 10 avril, comme le mentionne Franceinfo. L’élue avait d’abord été placée en garde à vue pendant 72 heures, tout comme ses deux frères, également placés en détention provisoire. Cette mesure concerne, en tout, cinq personnes, dont le trio qui vient d’être mentionné. Une sixième a, pour sa part, été placée sous contrôle judiciaire.

Dans son communiqué, le procureur stipule que les deux frères de l’élue ont notamment été mis en cause "comme pouvant se livrer à l’achat et la revente de manière habituelle de produits stupéfiants à partir du domicile de leur soeur".

L’avocat de l’élue a réagi

Par la voix de son avocat, Me Antoine Audard, la maire (DVG) d’Avallon s’est dite "abasourdie par la découverte faite dans sa maison". Dans la soirée du mardi 9 avril, il expliquait, dans les colonnes de L’Yonne Républicaine, que sa cliente "n’a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés".

24 heures plus tard, ce mercredi soir, toujours auprès de nos confrères, le magistrat a souligné que le juge des libertés et de la détention "a ordonné une enquête de faisabilité d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique", avec l’espoir d’une "sortie rapide de détention" pour l’élue de 46 ans.