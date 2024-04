Un utilisateur de TikTok sera plus impulsif que la moyenne

(ETX Daily Up) - En peu de temps, TikTok s'est imposé parmi les plateformes préférés des jeunes. Mais qu'est-ce qui différencie ces utilisateurs de la moyenne ? Sans doute leur besoin constant de connexion et leur impulsivité. C'est ce que révèle la dernière étude de Morning Consult qui a analysé le profil de ces derniers. 53% des utilisateurs les plus réguliers déclarent être plus impulsifs que la moyenne américaine (37%).

Les utilisateurs intensifs de TikTok sont majoritairement jeunes, avec une forte représentation des générations Z et des milléniaux. Ils sont également plus susceptibles d'avoir des enfants dans leur foyer, mais sont pourtant plus nombreux à être célibataire. Plutôt présents en zone urbaine, les utilisateurs fréquents de TikTok sont également plus nombreux à être locataires que propriétaires. C'est ce que démontre l'étude de Morning Consult, menée auprès de 37,257 utilisateurs américains le 3 avril 2023.

82% des personnes qui utilisent TikTok plusieurs fois par jour déclarent vouloir être connectées en permanence soit par téléphone ou internet, soit 16 points de pourcentage de plus que la population générale. Cette addiction aux écrans s'entend sur d'autres sphères et d'autres réseaux sociaux. Les utilisateurs les plus actifs sur TikTok le sont également sur Instagram (87% vs 59%), Snapchat (73% vs 38%) ou encore YouTube (98% vs 91%). De manière générale, les TikTokeurs devancent toujours la moyenne générale. Si 74% de la population américaine déclarent utiliser Facebook Messenger, ils sont 83% parmi les fidèles du géant chinois.

Plus impulsifs que la moyenne (53% vs 37%), les utilisateurs de TikTok recherchent également à accéder à un plus haut statut social (43% vs 26%), c'est pourquoi ils sont davantage à la recherche des nouvelles tendances (53% vs 31%) et sont plus à même d'essayer de nouveaux produits (45% vs 29%).

Ce besoin constant de connexion et cet appétit de tester de nouveaux produits est un facteur clé pour les marques qui intègrent harmonieusement le commerce avec les médias sociaux, et pas seulement sur TikTok. Cette cohorte utilise toutes les plateformes de médias sociaux plus souvent que la population générale et est également plus susceptible de faire des achats via les médias sociaux et les applications mobiles. Ils sont plus enclins à effectuer des achats via les médias sociaux, avec un écart de 15 points de pourcentage par rapport à l'ensemble des adultes aux États-Unis, souligne l'étude.