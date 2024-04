Athlétisme : 17 Aveyronnais et des espoirs de victoire au championnat de France du 10 kilomètres

Dimanche 14 avril, douze licenciés du Stade Rodez athlétisme et cinq du club de Saint-Affrique seront dans la Loire pour tenter d’accrocher podiums et place d’honneur sur l’épreuve nationale.

Après le cross-country, un autre championnat de France se profile sous les baskets des coureurs aveyronnais du hors stade. Cap cette fois sur Roanne (Loire), où se disputera dimanche 14 avril l’épreuve du 10 kilomètres sur route.

Un rendez-vous coché depuis très longtemps par certains athlètes qui avaient des minima à réaliser pour ensuite valider leur participation. C’est ainsi que l’Aveyron sera représentée sur les routes du “France” par 17 athlètes venant des clubs du Stade Rodez athlétisme et de ses sections locales, ainsi que de l’AC Saint-Affrique. Huit femmes seront sur la ligne de départ et neuf hommes, soit cinq avec le maillot de l’ACSA et 12 avec celui de Rodez.

La jeune cadette de Courir en Lévézou, Gwladys Bouzat, 7e du France de cross et nouvelle détentrice du record d’Occitanie du 10 kilomètres en 36’53’’, pourrait fort bien réaliser un bel exploit et accéder au podium. Une estrade également convoitée par Yonis Dunet (Athlé Vallon), junior première année et ses nouveaux records personnels de l’année (33’27’’ au 10 kilomètres et 15’02’’ au 5 la semaine dernière), de même que son papa, Benoît (SRA), champion de France M3 de cross-country.