Aveyron : concerts, fêtes, visites, loisirs, les bons plans pour sortir du vendredi 12 au dimanche 14 avril

Des spectacles, des bals, des quines, des repas, il y en aura pour tous les goûts ces vendredi 12 avril, samedi 13 et dimanche 14.



Vendredi 12 avril

Le Cayrol. Concours de belote, à 20 h 30 à la salle d’animation.

Le Monastère. "Les cents vallées" et "L’Aubrac au fil des saisons", à 20 h 30 au centre social.

Montpeyroux. Concours de belote de l’APE de la Vitarelle, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Montpeyroux.

Montrozier. Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Gages.

Murols. "In Dividu" de Monad compagnie de jonglage et de danse, à 18 h 30 à l’Essieu du Batut.

Nauviale. Concours de belote, à 21 h à salle des fêtes.

Rieupeyroux. La troupe "Les compagnons d’Arméniès", à 20 h 30, salle de spectacle.

Saint-Rémy. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Samedi 13 avril

Arvieu. Concert d’Oratorio "Angela", à 20 h 30, à la salle des Tilleuls.

Calmont. "Angela" concert de fin de Stage, à 17 h à Église de Magrin.

Canet-de-Salars. Repas dansant animé par des accordéonistes, à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Castanet. Bal des jeunes, à 20 h à Lardeyrolles.

Durenque. Repas animé par le groupe Anka, à 20 h, salle des fêtes.

Florentin-la-Capelle. Repas dansant de l’association Alliance Ondes et Selves, à 20 h à la salle des fêtes de La Capelle.

Luc. Quine de l’école de Rugby du Lévézou Ségala XV, à partir de 20 h 30. à la salle d’animation.

Rodez. Nuit de l’Escloupeto, à la salle des fêtes.

Saint-Amans-des-Cots. Concours de belote, à 20 h 30 à salle des fêtes.

Saint-Chély-d’Aubrac. Quine des pompiers, à 20 h 30, salle des fêtes.

Saint-Saturnin-de-Lenne. Quine du club des aînés, à 20 h 30 à salle des fêtes.Sainte-Geneviève-sur-Argence. Spectacle "Mariages ?" par Les Martagons de l’Aubrac, à 15 heures et à 21 heures. À salle des fêtes.

Sainte-Radegonde. « Tch-ekhov’Love » au profit de l’association "Les mots d’Emma, syndrome Kata", à 20 h 30 à la salle du Champ du Moulin.

Trémouilles. Super quine organisé par la chasse de Trémouilles, à 20 h 30 à salle des fêtes.

Dimanche 14 avril

Baraqueville. Brocante et puces, de 7 heures à 13 heures. Espace Raymond Lacombe (couvert).

Calmont. Avec le groupe « Demi citron », à 19 heures à la salle des fêtes de Magrin.

Cassagnes-Bégonhès. Quine organisé par l’ADMR, à 14 h 30. à salle des fêtes.

Castelnau-de-Mandailles. Quine du club de l’Âge d’or, à 14 h 30 à salle des fêtes.

Colombiès. Quine organisé par l’Association les amis du patrimoine, à 14 h à la salle des fêtes de Combrouze.

Druelle. Randonnée VTT ou pédestre « La passejade » au Pas, à 8 h.

Traditionnel petit-déjeuner de la chasse, à 8 h à la salle des fêtes de Druelle village.

Espalion. Foire-exposition,

Lédergues. Loto, à 14 heures, à salle polyvalente.

Luc. Repas de printemps organisé par le club de l’Âge d’or, à 12 h à l’espace animation.

Pont-de-Salars. Randonnée organisée par « Les Randoléjaïres », à 13 h 30. Au gymnase (route du Vibal).

Prades-d’Aubrac. "Hôtel du fleuve sous le pont" de la troupe Les Baladins d’Olt, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Rieupeyroux. Repas de la société de chasse, à 12 h à la Maison pour Tous.

Salles-la-Source. Randonnée en soutien à Tout le Monde contre le cancer, à 14 h à la salle des fêtes de Pont-les-Bains.

Sénergues. Thé dansant animé par les Musicaïres del Païs, à 14 heures à salle des fêtes.

Villeneuve. Thé dansant animé par Gilles Saby et son orchestre, à 14 heures à salle des fêtes.