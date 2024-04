"S’en abstenir impérativement" : la France liste plusieurs pays dans lesquels elle recommande de ne pas se rendre

Ce vendredi 12 avril 2024, le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué, recommandant d’éviter de se rendre dans plusieurs pays "dans les jours qui viennent".

Le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué, ce vendredi 12 avril 2024, recommandant d’éviter plusieurs pays, en marge d’une tension plus que palpable au Proche-Orient.

"S’abstenir impérativement"

Dans sa communication, il fait une recommandation aux Français, celle de "s’abstenir impérativement de se rendre dans les jours qui viennent en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens". Comme le précise le ministère, cette décision a été prise "face aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient", et dans le cadre d’une réunion de crise, avec Stéphane Séjourné, le Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères.

D’autres mesures

En plus de cette recommandation, le ministère a également indiqué qu’il allait acter le "retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran" et interdire "les missions de fonctionnaires français dans les mêmes pays".

#ConseilsVoyageurs |\ud83d\udd34Face aux risques d’escalade militaire au #ProcheOrient, le ministre @steph_sejourne a acté en réunion de crise les mesures suivante \u2935\ufe0f pic.twitter.com/szF3sIXKfn — France Diplomatie\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@francediplo) April 12, 2024

Vives tensions

Le scénario d’une attaque de l’Iran contre Israël, en représailles à une frappe meurtrière contre son consulat à Damas imputée à Tsahal, gagnait vendredi en crédibilité, la Maison blanche évoquant une "menace plausible".

L’Inde et la Russie ont émis les mêmes recommandations face à cette menace qui s’ajoute aux répercussions régionales du conflit dans la bande de Gaza, entré dans son septième mois. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Téhéran jusqu’au 18 avril.