Attaque de l’Iran contre Israël : quelles sont les mesures demandées par Gérald Darmanin dès ce lundi en France ?

Suite à l’attaque menée par l’Iran contre Israël, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, s’est adressé aux préfets, dimanche 14 avril.

L’attaque de l’Iran menée samedi contre Israël a fait l’objet de nombreux commentaires mais aussi de craintes. Côté français, Gérald Darmanin s’est adressé aux préfets.

"Renfort significatif"

Le ministre de l’Intérieur s’est exprimé, tard dans la soirée de ce dimanche 14 avril 2024. "À l’approche de la fête juive de Pessah et compte tenu du contexte international, j’ai donné instruction aux préfets de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles", a-t-il déclaré, sur X.

Une présence "statique et visible"

Comme le font savoir nos confrères du Parisien, Gérald Darmanin demande ainsi aux représentants de l’Etat de prévoir, dans leur territoire, une présence "statique et visible des forces de l’ordre sur les lieux et édifices les plus sensibles ou emblématiques". Aussi, il exige la mise en place, dès ce lundi, de "gardes statiques systématiques aux heures d’entrée et sortie des élèves".

"La France travaille à la désescalade"

Dans la journée de dimanche, Emmanuel Macron avait condamné "avec la plus grande fermeté l’attaque sans précédent lancée par l’Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J’exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l’attachement de la France à la sécurité d’Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue", avait poursuivi le président de la République, sur X.

"Au bord du gouffre", selon l’Onu

Dimanche, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a prévenu qu’il fallait éviter toute escalade supplémentaire des tensions. "Le Moyen-Orient est au bord du gouffre", a-t-il martelé, alors qu’un Conseil de sécurité s’est tenu ce 14 avril. Échéance durant laquelle l’Iran a déclaré n’avoir "pas eu d’autre choix que d’exercer son droit à l’autodéfense", alors qu’Israël a appelé les autres pays à imposer "toutes les sanctions possibles contre Téhéran avant qu’il ne soit trop tard".