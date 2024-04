Attaque de l’Iran contre Israël : intervention de la France, crainte de l’embrasement… ce qu’a dit Emmanuel Macron ce lundi

En marge de son interview à J-100 du début des Jeux olympiques, Emmanuel Macron a passé en revue les événements récents survenus entre l’Iran et Israël.

Le compte à rebours avant le début des Jeux olympiques atteint un cap symbolique, celui des 100 jours ! Invité sur BFM TV pour faire un point d’étape ce lundi 15 avril 2024, Emmanuel Macron a aussi évoqué la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient, notamment depuis samedi soir et l’attaque de l’Iran sur Israël.

L’embrasement, "la crainte que nous avons tous"

Interrogé sur le spectre de l’embrasement qui plane sur la zone, le chef de l’État l’a affirmé : "Oui, c’est la crainte que nous avons tous. D’abord, nous avons condamné avec la plus grande fermeté cette attaque de l’Iran. Elle est inédite dans sa forme, parce que l’Iran, depuis son sol, a envoyé des drones et des missiles, plusieurs centaines, sur le sol d’Israël". Pour Emmanuel Macron, il s’agit d’une "victoire d’Israël, parce qu’ils ont réussi à stopper la quasi-totalité de ces missiles et de ces drones. Seuls sept ont touché leur sol".

Emmanuel Macron, sur l'attaque iranienne: "Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui, nous allons tout faire pour éviter l'embrasement" pic.twitter.com/bxOa16cUFp — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2024

L’intervention française

Le président de la République a aussi évoqué le rôle de la France dans cette nuit de samedi à dimanche. "À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire. La France a été aux côtés d’Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien", a-t-il expliqué, rappelant que "les Iraniens ont violé l’espace aérien de plusieurs pays. Depuis plusieurs années, nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme et l’espace jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et intercepté ce que nous devions intercepter".

Iran/Israël: "Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter" assure Emmanuel Macron pic.twitter.com/dgKPHTM8LG — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2024

Essayer de "convaincre Israël"

"Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd’hui nous allons tout faire pour éviter l’embrasement, c’est-à-dire l’escalade", a enchaîné Emmanuel Macron, qui a souligné l’importance "d’essayer de convaincre Israël qu’il ne faut pas répondre en escaladant mais plutôt isoler l’Iran". Pour le chef de l’Etat, il faut désormais "convaincre les pays de la région que l’Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et retrouver un chemin de paix dans la région".

La France a aussi appelé "à la prudence sur Rafah. Nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires. Mais la situation est très instable aujourd’hui et il y a une très forte mobilisation diplomatique qui se fait autour de ce contexte".