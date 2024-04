Attaque de l'Iran sur Israël : le Quai d'Orsay recommande aux Français qui résident en Iran de quitter le pays temporairement

Le ministère français des Affaires étrangères parle d'un "nouveau palier franchi" et d'un risque d'escalade militaire.

Au lendemain de l'attaque iranienne contre Israël, le ministère français des Affaires étrangères recommandait dimanche aux Français résidant en Iran de "quitter temporairement" le pays. "En raison du nouveau palier franchi dans la nuit par l'Iran et du risque d'escalade militaire, l'ambassade de France recommande aux Français résidents en Iran qui en ont la possibilité, en fonction de la reprise du trafic aérien international, de quitter temporairement le pays", peut-on lire dans un communiqué du Quai d'Orsay.

"Il est demandé de faire preuve de la plus grande prudence dans les déplacements, d'éviter tout rassemblement dans le pays et de se tenir informé de la situation", ajoute-t-on. Paris recommande en outre aux ressortissants français de "s'abstenir impérativement de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les Territoires palestiniens".

Les dirigeants du G7 se réunissent dimanche après-midi

L'Italie, qui assure la présidence tournante du G7, a organisé dimanche 14 avril 2024 une réunion en visioconférence des dirigeants du G7 pour discuter de l'attaque iranienne contre Israël survenue la nuit précédente. "Nous exprimons notre profonde préoccupation face à une nouvelle déstabilisation de la situation dans la région et continuons à œuvrer pour éviter cela", a écrit la Première ministre italienne, Giorgia Meloni sur le réseau social X.

L'entretien entre les dirigeants des sept pays les plus riches du monde aura lieu en début d'après-midi, heure européenne, précise le gouvernement italien dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a promis une réponse diplomatique coordonnée du G7 à l'attaque de drones et de missiles, qu'il a condamnée et jugée "éhontée".

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a émis le souhait que le gouvernement israélien fasse preuve de retenue dans sa réponse. "J'espère que le gouvernement israélien adoptera une ligne prudente. J'espère qu'il n'y aura pas de contre-attaque après la contre-attaque", a-t-il déclaré au micro de la radio RTL 102.5.

Le G7 regroupe les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon. Les ministres des Affaires étrangères du G7 doivent se réunir du 17 au 19 avril sur l'île italienne de Capri.

L'ambassadeur français convoqué en Iran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué dimanche les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne pour dénoncer ce qu'il a qualifié de "position irresponsable" concernant les représailles de Téhéran contre Israël, a rapporté l'agence de presse iranienne semi-officielle ILNA.

Les trois pays européens ont condamné l'attaque de l'Iran, qui a lancé dans la nuit de samedi à dimanche des centaines de drones et de missiles contre Israël, en réponse à ce Téhéran considère comme une frappe israélienne menée le 1er avril dernier contre le consulat iranien à Damas.

Le directeur pour l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères a accusé les trois pays de pratiquer le "deux poids, deux mesures". "L'action militaire de l'Iran contre les bases du régime sioniste (israélien) s'inscrit pleinement dans le cadre du droit à la légitime défense stipulé dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies et constitue une réponse à une série de crimes, notamment la récente attaque contre l'ambassade en Syrie", a ajouté le responsable.