Marcillac-Vallon. Une salle de sport en commun pour sapeurs-pompiers et gendarmes

Soucieux de conserver et même d’améliorer leur condition physique, les sapeurs pompiers souhaitaient l’aménagement d’une salle de sport au centre de secours. De leur côté les gendarmes disposaient d’un local devenu vétuste dans leur caserne. Avec le soutien de la municipalité, un projet commun a été mis en œuvre pour permettre aux uns et aux autres de s’entraîner dans de bonnes conditions. Un ancien appartement de la cité Beausoleil a été mis à la disposition des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui, sur leur temps libre, ont retroussé leurs manches pour rénover cet espace du sol au plafond.

La peinture et le revêtement de sol ont été fournis gracieusement par l’entreprise Gaston. La mairie a pour sa part subventionné l’achat de radiateurs électriques et prendra en charge les frais d’eau et d’électricité. Restait à aménager la salle en appareils et matériels pour faire gonfler les biscotos et améliorer le souffle des futurs usagers de la salle. Dans le cadre du FDIL (Fonds de développement et d’initiatives locales), la caisse locale du Crédit agricole a répondu favorablement à la demande de l’Amicale des sapeurs pompiers en lui accordant une subvention pour l’achat d’équipements divers : : une cage de musculation, deux vélos RPM, un rameur, des poids… Un entraîneur a été nommé chez les pompiers et, après l‘établissement de l’incontournable règlement intérieur, la salle a été officiellement inaugurée cette semaine en présence des élus municipaux. Elle est désormais opérationnelle pour nos gendarmes et nos pompiers qui vont pouvoir entretenir et bonifier leur forme physique au service de leurs missions respectives.