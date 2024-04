"Je suis impatient de lancer cette nouvelle aventure" : "Chez Kléber", Cédric ouvre un restaurant sous les arcades de Villefranche-de-Rouergue

Cédric Cesbron, ancien gérant du restaurant "Chez Moulino" à Cajarc, reprend une affaire sur la place Notre-Dame. Il ouvre le 23 avril.



En mars dernier, Cédric Cesbron faisait ses adieux aux habitués de son restaurant à Cajarc, « Chez Moulino ». Quelques semaines après, ce sont des nouveaux clients qui vont pouvoir profiter de la bonne humeur et du savoir-faire du Lotois. Le 23 avril, il ouvre "Chez Kléber", un tout nouveau restaurant installé sous les arcades, place Notre-Dame, à l’emplacement de l’ancien restaurant "Chez Alphonse".

"Je cherchais une affaire et quand je suis venu visiter et que j’ai vu l’emplacement sur cette place, j’ai eu un coup de cœur", raconte-t-il. "J’ai tout refait à neuf, du sol au plafond. Je suis habitué à gérer un établissement avec beaucoup d’espace et de gros services. Ici, c’est plus petit et j’apprends à m’adapter à la taille du local. C’est un nouveau défi. Je suis prêt pour la saison".

Il cherche d’ailleurs du personnel. En plus d’un cuisinier qui a rejoint l’équipe, le restaurant recrute une personne en cuisine et une autre au service.

Produits frais et locaux

Le gérant mise sur une cuisine traditionnelle, "avec de bons produits frais et locaux". Il compte créer un nouveau rendez-vous fort à Villefranche, le jeudi matin, avec un petit-déjeuner tripous et tête de veau, dès 6 heures.

Cédric Cesbron souhaite ouvrir toute l’année, pas seulement pendant la période estivale. "Il y a une vraie demande de la population", trépigne-t-il. "Je suis impatient de lancer cette nouvelle aventure et d’avoir les retours des clients".



Le restaurant sera ouvert du mardi au samedi, sauf dimanche et lundi.