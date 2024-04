Les faits se sont déroulés le matin du samedi 13 avril au Vigean dans le Cantal

Ce samedi 13 avril aux environs de 10 heures du matin, sur la D922 au lieu-dit Lavialle sur la commune du Vigean (Cantal), un tracteur qui s'apprêtait à tourner à gauche pour prendre une autre route a été percuté par une voiture qui était en train de le doubler. Sous le choc, l'engin agricole a été littéralement coupé en deux.

Coupé en deux

Si l'image du tracteur qui semble avoir été découpé par une tronçonneuse entre le moteur et la cabine du conducteur est étonnante, comme le montre la photographie publiée par La Montagne, l'accident a aussi été dramatique, avec trois personnes blessées dans la collision : le conducteur de la voiture, un homme de 70 ans, sa passagère, une femme de 69 ans, et le conducteur du tracteur, un homme de 54 ans, qui ont tous été transportés par les secours (pompiers et Smur) au centre hospitalier de Mauriac.

Plus sérieusement touchée, la femme a dû ensuite être héliportée vers le CHU de Clermont-Ferrand.

L'accident a également provoqué une interruption de la circulation d'environ 2h30 sur la D922.