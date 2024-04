Onet-le-Château. Moments de partage intemporels avec Yves Lavernhe

Il est des moments magiques, des moments précieux que l’on partage sans modération, comme ce fut le cas ce mercredi au Village de La Rossignole, pour une belle rencontre entre le (ra) conteur Yves Lavernhe et les résidents, entre des contes et des légendes qui ont su traverser le temps, une voix, un accent, souvent coloré d’occitan et bien sûr son fidèle accordéon diatonique…

Et on parle du temps d’avant, celui qui parle à tous et en particulier à nos aînés, celui où l’on croisait dans nos villages des drôles de gens, comme le piot, ou le soi-disant idiot, le râleur ou le roumégaïre (toujours au masculin, celui-ci !), ou encore la maïre Miette et ses pièces d’or, la poulide ou la belle qui voulait bien se marier, mais ça c’était avant, quand l’oignon a poussé jusqu’au Bon Dieu et que celui-ci a du créer une nappe magique ou faire tomber des pièces d’or de derrière l’âne ! non, ça c’était avant, quand on chantait avec Fred Pellerin "Belle rose du printemps"… mais au fond, aujourd’hui, il y a bien les mêmes et presque en pire, croisés au hasard des places ou au détour d’une ruelle et on chante toujours avec Yves Lavernhe et son accordéon, cette jolie mélodie entre deux contes, comme on chantera aussi "Lou esclops", parce que ce sont des contes et des chansons d’autrefois… et de toujours !