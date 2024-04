Nouvelle attaque au couteau à Sydney, ce lundi : blessés, assaillant, église visée… ce que l’on sait

48 heures après une attaque au couteau durant laquelle six personnes ont été tuées à Sydney, la capitale australienne a de nouveau été touchée, ce lundi 15 avril 2024.

Une attaque au couteau a encore touché la ville de Sydney, ce lundi 15 avril 2024. Ce que l’on sait de ce qu’il s’est passé dans la capitale australienne.

Plusieurs blessés, une église touchée

Selon les médias locaux, un responsable de l’église et plusieurs fidèles ont été poignardés au cours d’un service religieux. Plusieurs personnes ont été blessées dans cette attaque survenue dans la banlieue ouest de Sydney, a annoncé lundi la police, précisant qu’un homme avait été arrêté. Les personnes blessées n’ont pas de pronostic vital engagé et sont soignées par des ambulanciers, a ajouté la police.

Selon Sky News, quatre personnes ont été blessées : il s’agit de quatre hommes âgés de 60, 50, 30 et 20 ans. Nos confrères précisent que l’agresseur s’en est d’abord pris à l’évêque, le poignardant au visage et à la poitrine avant que des fidèles ne volent au secours de la victime, toujours selon Sky News.

Des émeutes ont éclaté

Le Daily Telegraph rapporte que suite à cette attaque au couteau, des émeutes ont éclaté aux alentours de l’église, un véhicule de police ayant été pris pour cible par une brique comme le rapporte le média. "J’appelle au calme. La police fera son travail et, s’il vous plaît, ne lui rendons pas le travail plus difficile", a réagi le maire de Fairfield, commune située dans la banlieue de Sydney.

Déjà une scène d’horreur samedi

Cette attaque survient après celle qui s’est déroulée samedi dans un centre commercial de Sydney. Un homme, souffrant de problèmes psychiatriques, a poignardé mortellement six personnes et en a blessé une douzaine d’autres. Les attaques au couteau sont rares en Australie, un pays d’environ 26 millions d’habitants doté de lois sur les armes à feu et les couteaux parmi les plus strictes au monde.