Attaque meurtrière à Sydney : "Nous le remercions pour son extraordinaire bravoure", qui est Damien Guerot, "l'homme au poteau", ce Français qui a repoussé l'assaillant

L'Australie offre la citoyenneté au "héros" français de l'attaque dans un centre commercial Sydney (Australie) commise le week-end dernier.

Samedi 13 avril 2024, en Australie, un Français a héroïquement repoussé à l'aide d'un poteau de sécurité l'assaillant qu'il a croisé sur sa route, dans l'escalor du centre commercial de Sydney. Au total, six personnes ont été mortellement poignardées.

"Vous ne réfléchissez pas"

"Je n’ai pas vraiment eu peur, c’était quelque chose d’assez fou dans mon cerveau. Quand vous comprenez que le gars (l’assaillant, NDLR), est en train de courir vers vous, vous ne réfléchissez pas", a témoigné le jeune Français auprès des médias australiens. Au média 7 News, Damien Guerot avait aussi expliqué que son visa de travail australien arrivait à expiration, provoquant une vague de soutien à son égard sur les réseaux sociaux. Face aux nombreux appels demandant sa régularisation, le Premier ministre lui a donc accordé la nationalité.

Attaque au couteau de Sidney: un Français installé en Australie, Silas Despreaux, travaillant dans la construction, est l’homme qui s’est opposé au meurtrier dans un escalator en brandissant une borne de sécurité !

https://t.co/E2w97P0ofE — FrançoisLabrouillère (@flabrouillere) April 14, 2024

L'annonce a été faite ce mardi 16 avril par Anthony Albanese. "Je dis à Damien Guerot, qui s'occupe de ses demandes de visa, qu'il est le bienvenu ici et qu'il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite", a-t-il fait savoir à l'intéressé publiquement. Le Premier ministre a fait l'éloge de Damien Guerot, le remerciant pour son "extraordinaire bravoure" lorsqu'il a afronté Joel Cauchi, un homme de 40 ans soufrant de troubles mentaux, sur un escalator pour l'empêcher de faire d'autres victimes.

"Nous l'accueillerons volontiers comme citoyen australien"

"C'est quelqu'un que nous accueillerions volontiers comme citoyen australien, même si ce serait bien sûr une perte pour la France. Nous le remercions pour son extraordinaire bravoure", a-t-il ajouté. Damien Guerot a été surnommé "l'homme au poteau" et qualifié de "héros" pour être intervenu lors de l'attaque au couteau de samedi dans un centre commercial très fréquenté de Sydney.

[ \ud83c\udde6\ud83c\uddfa AUSTRALIE | \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 FRANCE ]



\ud83d\udd38 Le Premier ministre australien offre la citoyenneté australienne à Damien Guérot, héros de l’attaque au couteau du centre commercial de Sydney. Le jeune français s’était interposé face à l’assaillant, pour le ralentir et sauver des vies. pic.twitter.com/LvqgDxqDXI — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) April 16, 2024

Cinq femmes et un agent de sécurité tués

"Cela en dit long sur la nature humaine, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dificiles, qu'une personne qui n'est pas un citoyen de ce pays se soit tenue courageusement en haut de cet escalator et ait empêché cet agresseur de gagner un autre étage et de commettre potentiellement un nouveau carnage", a déclaré Anthony Albanese. Cinq femmes et un agent de sécurité pakistanais ont été tués au cours de l'attaque, qui n'a pas été imputée au terrorisme.

La police cherche à savoir si l'assaillant ciblait spécifiquement les femmes. Anthony Albanese a tenu à saluer l'entraide entre inconnus face à ce déchaînement de violence et la bravoure de la policière Amy Scott, qui, seule, a traqué l'agresseur et l'a abattu. "Je pense que samedi, nous avons vu le meilleur de la nature humaine en même temps qu'une tragédie dévastatrice", a-t-il observé.