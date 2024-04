A plus de 200 km/h, les deux bolides faisaient la course sur l'autoroute, les gendarmes sont allés plus vite qu'eux

Les faits se sont déroulés le samedi 13 avril en soirée, sur l'autoroute A20 en direction de Toulouse.



Ce samedi 13 avril en soirée, au volant de leurs deux bolides, ces deux disciples de Fangio qui avaient sûrement trop l'habitude de jouer à la Formule 1 sur des jeux vidéos, faisaient de même en se "tirant la bourre" à plus de 200 km/h sur l'autoroute A20, dans le sens Paris-Toulouse. Une conduite sportive au détriment de toute prudence.

Contrôlés respectivement à 212 et 206 km/h en Corrèze, c'est dans ce département que leur course folle va prendre fin, au niveau de l'échangeur 46 sur la commune de Perpézac-le-Noir. Les deux automobilistes ont trouvé plus rapide qu'eux en la personne de l’équipe rapide d’intervention de la gendarmerie d’Uzerche, qui a intercepté les deux bolides.

Le plus rapide (et le plus jeune) des deux automobilistes n'avait qu'un permis probatoire, qui lui a été immédiatement retiré, tout comme le permis de son "adversaire" de course. Quant aux deux grosses cylindrées, elles ont fini à la fourrière en attendant "une décision de justice à venir", précise La Montagne.