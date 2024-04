Les rats sauraient compter, selon une étude

(ETX Daily Up) - Le calcul arithmétique n'est pas le propre de l'Homme. Certains oiseaux, insectes, singes et poissons ont le sens des nombres. Mais ils ne sont pas les seuls. Une étude, parue dans le journal Science Advances, affirme que les rats savent appréhender les nombres en tant que tels.

L’équipe de recherche sud-coréenne à l’origine de cette étude a fait cette découverte après avoir mené une expérience avec des rats qui n’avaient pas préalablement appris à compter. Elle a entraîné les rongeurs à reconnaître des stimuli sonores représentant deux ou trois nombres. Elle a également conçu un algorithme pour aider ces petits mammifères à se concentrer uniquement sur les valeurs numériques, et non sur d’autres facteurs de déconcentration. "Ceci nous [a aidé] à mieux comprendre comment les animaux perçoivent et quantifient les nombres", explique le professeur Wing-Ho Yung, cosignataire de l’étude, dans un communiqué.

Wing-Ho Yung et ses confrères ont constaté que les rats parviennent à développer un sens des nombres en se basant sur des signaux sonores. Et ce, même sans qu’ils aient de connaissance préalable en arithmétique. Cela suggère que le nombre est une propriété de base que le cerveau des rongeurs extrait automatiquement de leur environnement.

Les chercheurs ont également remarqué que la capacité des rats à comprendre les nombres était affectée quand ils bloquaient leur cortex pariétal postérieur, cette zone du cerveau qui joue un rôle crucial dans le traitement de l'information spatiale et sensorielle. Mais étonnamment, leur sens de la grandeur n’était pas compromis dans ce cas de figure, ce qui laisse penser que le cerveau des rats possède une zone spécifique pour traiter les nombres.

Dans l’ensemble, cette étude nous incite à reconsidérer les capacités cognitives des animaux, qui semblent beaucoup plus complexes et nuancées que ce que l'on avait précédemment envisagé. Les travaux de recherche sur le sujet attestent que le cerveau des animaux est câblé pour percevoir ces choses très abstraites que sont les nombres. C’est pourquoi certaines espèces sont capables de faire des calculs sophistiqués comme des additions et des soustractions. Mais la communauté scientifique s’accorde à dire qu’il serait présomptueux de dire, pour autant, que les animaux sont des mathématiciens nés.