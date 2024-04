Entraygues-sur-Truyère. Romane Carié au sommet à Val Thorens

Licenciée au Ski-club de Bozouls, faisant partie de la section compétition U14 (slalom et slalom géant), c’est ainsi qu’à l’issue d’une saison pleine de rebondissements et de nombreuses courses effectuées dans les plus belles stations alpines (Courchevel, Les Menuires…) que l’Entrayole Romane Carié a su faire bonifier, lors des 4 jours de finale qui se sont déroulés à Val Thorens du 10 au 14 avril avec l’élite régionale mais également interrégionale, les podiums et points acquis jusque-là et s’imposer comme la meilleure du comité régional Languedoc Cévennes dont fait partie l’Aveyron et, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, elle termine vice-championne interrégionale en affrontant la région du Forez, du Lyonnais, de la Bourgogne et du Grand ouest.

Passionnée de sport et notamment de canoë-kayak, Romane a assurément un avenir sportif des plus radieux qui se présente à elle. Lors de la remise des trophées en présence du président de la Fédération française de ski, Fabien Saguez, Romane a tenu à remercier la présidente du ski club Valérie Grandet pour tout son investissement, son entraîneur Jean-Paul Gardes, le président du comité régional Christophe Bruneaux de la Salle et Ski d’Oc qui équipe les athlètes. Dans un même temps, le Laissagais Gauthier Gardes a, lui, remporté le titre régional en catégorie U16. Félicitations à ces jeunes compétiteurs.