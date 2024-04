Sylvie Gracia en dédicace ce jeudi 18 avril à la Maison du livre de Rodez avec "Nous n’étions pas des tendres"

Originaire de Salles-Curan, éditrice à l’Iconoclaste, qui a décroché le dernier Goncourt, après être passée par Actes Sud et Rouergue, elle vient dédicacer son dernier roman dans une librairie qui a compté pour elle.

Jeudi, à 18 h 30, la maison du livre accueille Sylvie Gracia, qui vient de sortir "Nous n’étions pas des tendres". Une visite en terrain connue pour cette écrivaine et éditrice, qui est originaire de Salles-Curan. Une rencontre en mesure en tout cas de soulever de belles vagues d’émotions. Et ce, pour plusieurs raisons. D’abord son huitième roman, "Nous n’étions pas des tendres". Un roman dans lequel la narratrice abandonne un instant Paris pour revenir sur le terrain de ses vacances de jeunesse pour être aux côtés de son père vieillissant. Remonte une foule d’émotion dans cette contrée qui se situe… sur les rives du lac de Pareloup. Dans ce Lévézou qui lui est si familier. Il sera sans nul doute intéressant pour les lecteurs d’échanger autour de la part autobiographique de ce roman qu’elle a mis neuf ans à écrire. Une part autobiographique qu’elle a petit à petit déshabillée pour ne garder que l’hommage à son père, au cœur de ce roman, et cette région de Salles-Curan.

La rencontre avec Danièle Dastugue

Dans cette rencontre, organisée demain soir à la Maison du livre, planera sans doute également l’émotion de l’éditrice. Œuvrant chez L’Iconoclaste après avoir longtemps travaillé aux côtés d’une certaine Danièle Dastugue au sein d’Actes Sud et fondé notamment la collection La Brune, elle a connu la joie d’un prix Goncourt. Celui obtenu dernièrement par l’écrivain Jean-Baptiste Andréa avec "Veiller sur elle". Un roman qui faisait d’ailleurs une certaine unanimité au sein de la Maison du livre.

Bref, cette rencontre avec Sylvie Gracia s’annonce passionnante. Surtout quand on sait que, diplômée de philosophie et journaliste, c’est à l’occasion de la dédicace de son premier roman, en 1997, "L’été du chien", qu’elle avait alors croisé Danièle Dastugue, directrice de la librairie ruthénoise et fondatrice de l’édition Rouergue, et s’était lancée dans l’édition…

Ce jeudi 18 avril à 18 h 30, à la Maison du livre, rencontre avec Sylvie Gracia.