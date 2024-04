Une joyeuse foire et un éclat printanier à la fête des fromages et la foire-exposition d'Espalion

La 61e foire-exposition et la 9e fête des fromages d’Espalion ont eu lieu sous un soleil printanier ce dimanche 14 avril.

Cette première foire de l’année a marqué le début d’un cycle de foires à venir et a attiré un public nombreux et varié, venu découvrir les produits du terroir, les voitures de collection et profiter des animations proposées.

La 9e fête des fromages a été un véritable succès, avec une douzaine de producteurs proposant à la vente plus de cinquante fromages authentiques, typiques et de grande qualité. Les enfants ont pu s’initier à la découverte de la transformation fromagère avec le CFPPA d’Aurillac.

La ferme pédagogique "Animado" a attiré petits et grands, tout comme l’atelier autour du lait avec l’association "La Vie d’Avant", les jeux en bois géants, les balades en poney avec Roc d’Aubrac et les démonstrations de forge traditionnelle par la Forge de l’Osencame.

Un joyeux mélange à la foire

Le marché aux fleurs a proposé un large choix de fleurs et de plants de légumes pour embellir jardins et intérieurs. Les visiteurs ont pu découvrir les derniers modèles de véhicules neufs et d’occasion proposés par les professionnels, ainsi que la vente de véhicules d’occasion des particuliers.

Les Vieilles Bielles de l’Aubrac ont quant à elles proposé un voyage dans le temps avec leurs plus belles voitures de collection sur le thème de la voiture anglaise, et une tombola pour gagner une Twingo pour seulement 2 €.

Le marché forain en plein centre-ville a proposé une vaste sélection de produits. Les visiteurs ont déambulé dans les rues, apprécié les terrasses des cafés et visité quelques commerces ouverts. Cette 61e foire-exposition n’aurait pas été possible sans le dévouement des bénévoles et des organisateurs de l’association Espalion expo.

Cette journée ensoleillée a été une belle réussite pour Espalion, mettant en valeur les produits du terroir et la convivialité.