Disparitions dans le Gard : un octogénaire retrouvé blessé, une quinquagénaire portée disparue

L'homme de 85 ans a été retrouvé à Boissières, juste avant qu'une femme de 58 ans ne soit portée disparue à Pont-Saint-Esprit.



Les gendarmes du Gard ont été sur les traces de personnes portées disparues, ces mercredi 17 et jeudi 18 avril.

L'octogénaire blessé passe la nuit dehors

Tout s'est relativement bien terminé pour la première personne, Jean-Louis Roux, un homme de 85 ans, qui avait quitté son domicile de la commune de Boissières ce mercredi 17 avril vers 17 heures. Ne le voyant pas rentrer, son épouse alerte les gendarmes de la brigade de Calvisson, les informant que son mari suit un traitement médical.

Des recherches sont immédiatement engagées par les gendarmes, aidés de deux équipes cynophiles du Gard (GIC) et de 80 bénévoles de la commune ayant spontanément participé. Mais les recherches sont intterrompues vers 23h30, sans succès.

Elles vont reprendre le lendemain jeudi 18 vers 8 heures du matin, en quadrillant la zone supposée de la disparition de l'octogénaire, et avec cette fois le concours d'un hélicoptère de la section aérienne de l'Hérault, et toujours une vingtaine de bénévoles sur le terrain.

Mais c'est bien les gendarmes au sol qui vont découvrir l'octogénaire au pied du château de Calvisson, vers 10h30. "Allongé sur le dos, sous un bosquet, l'octogénaire est déshydraté mais conscient, souffrant de douleurs cervicales", racontent les gendarmes.

Il sera pris en charge par les pompiers et emmené vers le CHU de Nîmes.

Sans nouvelles de Dominique

Moins de deux heures plus tard, à l'autre bout du département, Dominique Chapus, 58 ans, quittait à pied vers midi son domicile de la route de la Blache à Pont-Saint-Esprit. Elle n'est pas revenue à son domicile et n'a plus donné de nouvelles depuis.

Aucune description vestimentaire n'a été donnée, mais la gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoins, ce jeudi vers 19 heures. Si vous avez des informations, contacter le 17 ou la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit au 04 66 39 10 01.