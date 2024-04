Rignac. La grainothèque tente de se relancer

Ça y est, les beaux jours sont là… par épisodes et ils riment souvent avec soleil, jardin et plantations. Il y a environ deux ans, la médiathèque a inauguré sa grainothèque qui est un principe de trocs et d’échanges de graines non issues du système marchand.

Depuis sa mise en place, elle a été abondée de graines en tout genre. Et les enfants y sont allés de bon cœur et avec humour, comme en témoignent des inscriptions peintes sur des pierres plates posées dans des bacs : "C’est la fin des haricots… Cerise sur le gâteau… Je m’aime, tu t’aimes, on sème… J’ai la patate… Quoi de mieux qu’une fleur pour réjouir son cœur…". Mais pour les animatrices Audrey et Valérie, "il faudrait encore de nouveaux apports qui permettraient de multiplier les variétés et pourquoi pas d’en retrouver des anciennes".

Dans l’optique de relancer leur grainothèque, Audrey et Valérie ont proposé, mardi 16 avril, un atelier "cartes à planter". Plusieurs étapes étaient nécessaires à la réalisation de ces cartes : découper en petits morceaux des boîtes à œufs et verser de l’eau bouillante dessus jusqu’à ce que le papier ramollisse ; mixer le tout pour réduire en bouillie ; après essorage, étaler la pâte dans des emporte-pièces en forme de fleurs et parsemer de graines en les enfonçant délicatement avec les doigts : " Pour les décorer, nous y avons ajouté des fleurs naturelles. Le séchage, quant à lui, prendra quelques jours. Il suffira ensuite de planter la carte dans un peu de terre, de l’arroser quotidiennement et d’admirer les jolies plantations obtenues ", commentaient les animatrices. L’atelier s’est terminé par la confection d’une carte à offrir contenant les explications de la carte à planter.

Chacun s’est laissé aller à sa créativité avec les découpes sur le thème du jardin préparées par l’équipe de la médiathèque. "Nous sommes ravies du succès rencontré par cet atelier qui a permis aux petits comme aux grands de passer un bon moment ensemble. Nous espérons maintenant que l’idée de notre grainothèque va germer dans toutes les têtes et rappelons que nous attendons plus que jamais de nouvelles graines car il reste peu de sachets et de variétés dans nos bacs".