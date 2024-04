Decazeville. La pièce "À plein gaz" sur les planches avec Memoria Andando

"À plein gaz" est une pièce de Serge Valletti, mise en scène et interprétée par Olivier Jeannelle de la compagnie "Le bruit des gens".

Olivier Jeannelle dont nous avons déjà pu apprécier les qualités d’acteur dans deux pièces présentées à Decazeville, "Ay Carmela !" et le "Requiem pour un paysan espagnol".

"À plein gaz", c’est le monologue ébouriffé d’un curieux individu qui se présente sur un plateau de théâtre avec une bonbonne de gaz et qui va essayer de faire partager aux spectateurs, souvent de manière drôle, sa vision d’un monde qui se délite. Une histoire humaine et industrielle dont les plaies ne cicatrisent toujours pas. Une histoire posant davantage de questions qu’apportant des réponses. Créée en 2023, la pièce a réellement enthousiasmé de nombreux publics. L’association Memoria Andando est heureuse de vous inviter à sa présentation le vendredi 26 avril à 20 h 30 à l’espace Yves-Roques à Decazeville. Prix d’entrée : 15 € et gratuit pour les moins de 12 ans.