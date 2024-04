Passer son temps sur TikTok Lite rapporte de l’argent aux utilisateurs, quelle est cette application qui incite à la surconsommation de contenus ?

Le temps c’est de l’argent sur la nouvelle application de TikTok. Regarder des vidéos ou encore "scroller" le plus longtemps possible rapporte de l’argent virtuel à ses utilisateurs. De quoi susciter une vive inquiétude, au nom de la protection des mineurs et de la défense de la santé mentale. La Commission européenne réagit.

TikTok Lite est la nouvelle application incontournable chez les jeunes. Testée discrètement test depuis fin mars en France et en Espagne, la dernière née de l’entreprise chinoise ByteDance propose de rémunérer en monnaie virtuelle ses utilisateurs à travers des défis journaliers. Récompensé dès l’inscription L’objectif étant d’engranger de nouveaux utilisateurs et de les convaincre de rester le plus longtemps en ligne, son utilisation est basée sur le principe de la récompense souligne Le Figaro. Dès l’inscription, l’utilisateur est ainsi récompensé avec 300 pièces virtuelles. 4 500 supplémentaires sont créditées s’il se connecte quotidiennement pendant dix jours, 4 200 pièces lorsqu’il regarde 25 minutes de vidéos, ou encore 150 jetons s’il suit trois créateurs ou qu’il like trois vidéos. 10 000 pièces valent 1 € Ces pièces (il en faut 10 000 pour la valeur d’1 €) sont échangeables contre des bons d’achat ou des chèques cadeaux. Pour l’instant, uniquement auprès de PayPal, la plateforme de service de paiement en ligne, et auprès d’Amazon, la multinationale américaine. "Cela induit directement un rapport entre temps et argent" Cette nouvelle version de TikTok, très semblable à un jeu d’argent, notamment dans son aspect addictif suscite de très vives inquiétudes. "Cela induit directement un rapport entre temps passé et argent. C’est un message envoyé extrêmement dangereux", s’est alarmée au micro de RMC la présidente de l’association e-Enfance, Justine Atlan. Une application réservée aux personnes majeures ? Mettre en place une incitation financière à la surconsommation de contenus semble aller complètement à l’encontre des recommandations de prudence vis-à-vis du temps d’écran et des comportements addictifs liés aux réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes, particulièrement exposés, alors que TikTok assure que le système de rémunération serait réservé aux personnes majeures. La Commission européenne demande une évaluation des risques de cette nouvelle application Dèjà dans le collimateur des autorités américaines depuis plusieurs mois, de nombreux responsables estimant que l’application permet à Pékin d’espionner et de manipuler les citoyens des États-Unis, la Commission européenne a donné 24 heures à TikTok, pour fournir une évaluation des risques de cette nouvelle application TikTok Lite, en raison des inquiétudes concernant son impact potentiel sur les enfants et la santé mentale des utilisateurs. Cette décision prise par Thierry Breton, commissaire européen chargé de l’Industrie, en vertu de la réglementation sur les services numériques (DSA), intervient deux mois après l’ouverture d’une enquête sur TikTok concernant d’éventuelles infractions à la DSA. La loi sur les services numériques exige des entreprises qu’elles s’efforcent de lutter contre les contenus illicites et préjudiciables sur leurs plateformes. Les infractions sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel global du contrevenant. Au chevet de la proctection des mineurs et de la santé mentale des utilisateurs La Commission a indiqué ce mercredi 17 avril avoir adressé une requête d’informations à TikTok, demandant plus de détails sur l’évaluation des risques que l’entreprise de réseaux sociaux aurait dû effectuer avant de déployer TikTok Lite en Europe. "Cela concerne l’impact potentiel du nouveau programme 'Task and Reward Lite' sur la protection des mineurs, ainsi que sur la santé mentale des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la stimulation potentielle d’un comportement addictif ", a déclaré le commissaire européen dans un document consulté par Reuters. La Commission a également demandé des détails sur les mesures mises en place par l’entreprise pour atténuer les risques systémiques. "TikTok doit fournir l’évaluation des risques pour TikTok Lite dans les 24 heures et les autres informations demandées pour le 26 avril 2024, après quoi la Commission analysera la réponse de TikTok et évaluera les prochaines étapes", est-il indiqué dans le document.