Luc-la-Primaube. Un anniversaire délirant pour les 15 ans des 100 Tiags

L’orchestre Les Rockin’ Chairs a fait danser les participants sur un rythme soutenu.

Le club de danse country Les 100 Tiags de La Primaube a fêté ses 15 ans d’existence à l’espace Saint-Exupéry. Les premiers cours avaient été assurés le 2 avril 2009 par l’ancien président et animateur Jean-Pierre Matheu. Depuis, le club a bien évolué et a su se faire connaître bien au-delà des frontières du département. La soirée a commencé par un bal "vintage" qui a permis de danser des chorégraphies apprises il y a quelques années.

Ensuite, place à l’apéritif offert par le club pour fêter cet événement, et le repas préparé par La Belle Époque. À l’entrée, un sac en toile orné du logo du club et du partenaire groupe Grim/Ford a été remis à chaque participant en souvenir de la soirée. Après les remerciements d’usage de la présidente Solange Maillot, la soirée dansante a continué avec l’orchestre Les Rockin’Chairs, venus de l’Essonne. Les bougies ont été soufflées à l’entracte et une part de gâteau distribuée à chacun pour reprendre des forces.

Les 100 Tiags remercient vivement tous les partenaires et en particulier, la mairie de Luc-la-Primaube qui met à leur disposition les salles tout au long de l’année, et les commerçants (Maître Panille, l’Epi du Rouergue, l’Arum Antic et la Société fromagère de Rodez) qui ont participé à la réussite de cette soirée.

Vous pourrez rencontrer les responsables du club à la manifestation du samedi 27 avril "Alors on danse" organisée par la Maison des jeunes de La Primaube ou lors du prochain Forum des associations qui se tiendra en septembre.

La présidente reste joignable au 06 33 85 38 40 pour toute information concernant les cours, les démonstrations ou les animations.