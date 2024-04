Luc-la-Primaube. Une belle sortie printanière riche en découvertes

Ce matin d’avril, c’est avec joie qu’une quarantaine de retraités de l’Enseignement catholique s’est retrouvée pour une sortie organisée par le bureau.

Première destination, le lac de Saint-Ferréol, un des sites incontournables du canal du Midi.

Situé dans un paysage arboré au pied de la Montagne noire, ce lac que retient un barrage du XIIe siècle, construit par Pierre-Paul Riquet, est une réserve d’eau, destinée à alimenter le Canal du Midi.

L’aménagement des plantations autour d’un bassin crée un paysage sauvage.

L’impression est confortée par un parc d’agrément en contrebas du barrage, où des cascades et une gerbe d’eau impressionnante rendent ce lieu plus pittoresque encore. À midi, c’est dans un cadre bucolique, que l’on a pris le déjeuner dans un restaurant au bord du lac.

Deuxième destination, Sorrèze. Une visite guidée a permis de découvrir l’ancienne abbaye bénédictine qui est devenue école dès le XVIIe siècle. Grâce à une pédagogie innovante, elle a été désignée comme Ecole militaire royale, par Louis XVI. De nombreux enfants du monde entier l’ont fréquentée. C’était très intéressant de se replonger dans le monde scolaire très sévère d’un autre siècle.

Actuellement, la bâtisse abrite le musée de l’artiste Dom Robert, moine bénédictin de l’abbaye d’En Calcat, et peintre-cartonnier. Les immenses et magnifiques tapisseries exposées ont été réalisées à Aubusson, d’après ses peintures et ses dessins, évoquant la nature colorée et vibrante de la Montagne noire.

Durant un temps libre, chacun a pu arpenter les rues du village médiéval, avec ses maisons à colombages. Cocktail de trois ingrédients : architectural, gastronomique, artistique, cette journée amicale s’est déroulée comme toujours, dans une ambiance conviviale et de bonne humeur. Rendez-vous est pris pour une sortie en covoiturage en juin, dans le Nord Aveyron.