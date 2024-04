Réquista. Arnaud Grillet, artiste autodidacte, expose ses toiles à l’office de tourisme

Samedi dernier, la présidente de l’office de tourisme et l’animatrice Marjolaine, accueillaient le peintre Arnaud Grillet et ses productions qu’il a présentées aux participants à l’occasion du vernissage. Peintre autodidacte, il a développé une technique personnelle d’art abstrait très structurée et méthodique.

Les fonds sont travaillés au pinceau, à l’acrylique, puis au couteau, ce qui donne à ses tableaux mouvements et lumière. Arnaud, ancien musicien et auteur, est passé de la notion artistique du son à celle de l’image et de la lumière.

Une grande part de spiritualité émane de son œuvre empreinte d’inspiration mythologique. Arnaud Grillet participe également à des actions visant à introduire l’art et la culture auprès d’établissements médicaux scolaires et foyers de vie. Le beau temps a permis de partager au dehors le verre de l’amitié. L’exposition est visible en avril dans la salle de l’OT.