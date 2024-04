Automobile : Nicolas Théron quitte la présidence du rallye du Vallon de Marcillac

Président de l’Association du rallye du Vallon de Marcillac depuis 2011, Nicolas Théron a choisi de passer la main, sans toutefois quitter la structure.

"Je suis membre de l’ARVM (Association du rallye du Vallon de Marcillac, NDLR) quasiment depuis sa création en 2001 et après trois années aux commandes, j’éprouve, pour différentes raisons, le besoin de souffler." C’est de cette manière que Nicolas Théron a expliqué sa volonté de quitter son rôle de président. Il faut dire que les journées de celui qui fait partie du staff de la société Mecojit à Capdenac sont bien remplies. Entre l’ARVM, l’ASA Route d’Argent, dont il est trésorier, mais également ses participations en tant que co-pilote de rallye, il n’a que peu de temps de libre.

"J’ai déjà une vie professionnelle qui me prend beaucoup de temps et avant de péter un cable, je préfère faire une pause. D’autant plus que j’ai envie et besoin de profiter de ma vie de famille et de passer du temps de qualité avec mes filles", précise celui qui est papa de deux adolescentes de 12 et 16 ans.

"Pas de révolution de palais"

Si Nicolas Theron quitte la présidence de l’ARVM, il ne s’éloigne pas totalement de l’association pour autant. "Je serai toujours là, mais différemment, indique l’intéressé. J’ai apporté ma pierre à l’édifice et il est temps que quelqu’un d’autre puisse amener sa vision. J’aiderai mon remplaçant, car le but n’est pas de faire une révolution de palais mais au contraire d’assurer la continuité."

Concernant son successeur, si rien n’a encore filtré, tout juste peut-on savoir qu’il s’agit d’une personne du sérail qui sera officiellement désignée lors de l’assemblée générale de l’association, fin avril. Nicolas Théron précise également qu’en fin d’année il ne se représentera pas à son poste au sein de l’ASA Route d’Argent. "Il n’est pas interdit de penser que peut-être un jour je reviendrai. Mais pour le moment, je vais prendre du temps pour moi et pour ma famille", convient celui qui a consacré plus de 20 ans à sa passion pour le sport automobile.

"Un besoin de faire des courses"

Une passion qu’il n’abandonne pas totalement puisqu’on le retrouvera encore dans le baquet de droite lors de certains rallyes. "Je ne fais que cinq ou six courses par an et je vais continuer, car j’en ai besoin, lance l’intéressé. C’est pour moi un loisir qui me permet de m’évader et de prendre du plaisir." Et, qui sait, peut-être le retrouvera-t-on prochainement au départ du Marcillac ou du Pays Rignacois, les deux épreuves organisées par l’ARVM.