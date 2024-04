Marcillac-Vallon. L’association Saint-Pierre de Nacelle s’active pour l’entretien de la chapelle

L’association pour la chapelle Saint-Pierre de Nacelle s’active toujours avec autant d’énergie pour entretenir et faire connaître cet édifice datant du Xe siècle situé sur les hauteurs de Marcillac à proximité du hameau de Saint -Rame. Tonte, débroussaillage des abords, peinture des portes extérieures… les bénévoles ont déjà mis la main à la pâte pour les premiers menus travaux de saison qui se poursuivront prochainement avec la peinture du portail à l’entrée de l’enceinte, celle de la voûte et des murs ainsi que le passage d’un couvreur pour l’entretien du toit. Le grand nettoyage de l’intérieur de chapelle se fera avant la messe annuelle prévue début juillet. Cette journée sera agrémentée d’une exposition du peintre local André Cabrol et l’intervention d’un historien. Le bureau a été renouvelé lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée vendredi à la mairie de Marcillac. Il se présente dans la composition suivante : Isabelle Pradel (présidente), Gabriel Debanc (secrétaire), Fleys Yvette (trésorière). À noter que la chapelle peut être visitée en demandant la clé à un membre du bureau.