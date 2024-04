Le club ULM de Bozouls prépare la venue des beaux jours

Samedi dernier par un soleil radieux, le club a participé comme tous les ans à l’entretien de la piste. Une dizaine de pilotes ont mis en place 16 tonnes de sable stérile pour colmater les nids-de-poule, et égaliser le sol au rouleau compacteur. La piste parfaitement située du point de vue aéronautique, est posée sur un terrain calcaire, ce qui nécessite un entretien constant. Dimanche matin, ambiance différente en guise de repos, les pilotes du club et Jean-louis Montarnal, adjoint à la mairie ont fêté comme il se doit l’arrivée du nouvel appareil flambant neuf dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié avec la traditionnelle fouace aveyronnaise. Le Gapulm a renouvelé son parc par l’achat d’un Ulm Super Guépard entièrement fabriqué à Villefranche-de-Rouergue, seul le moteur est autrichien.

C’est une machine de conception moderne équipée de radio, radar de suivi de vol, horizon artificiel, compas de navigation piloté par GPS, et dotée d’un parachute de secours.

Cet appareil vient compléter les deux autres appareils en service. D’une valeur de 85 000 €, il a été financé comptant par le club qui compte 35 membres.

Dès l’arrivée des beaux jours, les vols de baptêmes en partenariat avec l’Office de Tourisme Terre d’Aveyron vont reprendre.

L’école avec 2 instructeurs et 7 élèves en formation se porte bien. Des sorties interclubs sont prévues vers des départements voisins, et même un tour de Corse.

Le revers de la médaille c’est que les Ulm sont devenus aussi performants que des avions, ce qui nécessite une formation plus longue, et plus rigoureuse en matière de circulation aérienne. L’aéronautique reste toujours l’école de la modestie et de la rigueur.

Contact G.A.P.U.L.M La Devèze d’Aubignac (sortie de Bozouls en direction d’Espalion) 06 80 26 65 31.