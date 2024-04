Onet-le-Château. Le Petit Prince s’est aussi invité au "rendez-vous conte"

Dans le cadre du "mois du Petit Prince", la médiathèque a proposé ce mercredi, un rendez-vous conte exceptionnel. Il s’est déroulé à La Baleine, qui, pour l’occasion, avait fait le plein de jeunes et même très jeunes spectateurs.

L’histoire du Petit Prince débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : le Petit Prince. Ne s’attendant pas à recevoir, après tant d’années, des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant petit personnage…

Une version racontée par la Compagnie "Un tournesol sur Jupiter", qui a laissé petits et grands, bien rêveurs. L’amour, l’amitié, la peur, la quête de soi et l’ouverture d’esprit sont autant de thèmes qui ont été abordés en respectant le niveau de lecture de chacun.

Un voyage initiatique où comédiens et marionnettes n’ont fait qu’un : celle de l’attachant Petit Prince avec ses cheveux couleur de paille, sa combinaison verte et son écharpe jaune et toutes celles que le héros rencontre au cours de son périple de planète en planète, comme la rose qui se trémousse, en métaphore de femme, le businessman flanqué d’une énorme calculette ou encore un allumeur de réverbère à l’accent gascon, sans oublier l’adorable renard apprivoisé, qui prononce sa si célèbre phrase "On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux…".

Un spectacle qui est passé comme un joli rêve, dont on n’aurait pas voulu se réveiller…