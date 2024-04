Aveyron : avant Gérald Darmanin… Edouard Philippe sera en visite le mercredi 24 avril !

La venue du ministre Gérald Darmanin à peine officialisée, nous apprenions que l’ex-Premier ministre et actuel maire du Havre Edouard Philippe se rendrait en Aveyron la veille, le mercredi 24 avril.

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe est-il d’ores et déjà en campagne pour les prochaines élections présidentielles ? En tout cas, l’actuel président et fondateur du parti Horizons sera en Aveyron le 24 avril, la veille de la venue du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Cette fois-ci, pas de meetings ou d’inaugurations au programme, mais plutôt une visite sur le terrain. Si son agenda n’est pas précisément établi, le maire du Havre devrait sillonner le territoire aveyronnais, au nord le matin puis il fera étape à Réquista dans l’après-midi, où se tiendra les 24 et 25 avril, le salon Provinlait, vitrine de la filière agricole ovine.

Repas avec Arnaud Viala, musée Soulages, Provinlait…

Une escale par Rodez est bien évidemment au programme. Edouard Philippe devrait se rendre au musée Soulages, et partager un repas aux côtés de certains élus du territoire, et en tête de file le président du Département Arnaud Viala, orphelin de famille politique depuis son départ des Républicains en décembre 2022.

"On sera de la partie", assure en tout cas Stéphane Mazars, député de la première circonscription de l’Aveyron. S’il ne croisera pas la route de Gérald Darmanin, le président du parti Horizons devrait également profiter de son passage dans la région pour se rendre dans le Tarn. Une semaine qui s’annonce en tout cas plus que chargée en Aveyron, où rarement, un ex-Premier ministre et le numéro trois du gouvernement se sont suivis sur le territoire.