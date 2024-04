Villefranche-de-Rouergue. "L’odyssée de l’empathie" ou comment enrayer la violence éducative

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) et de ses objectifs de soutien à la parentalité, Ouest Aveyron Communauté organise la projection gratuite du film d’investigation "L’Odyssée de l’Empathie" suivie d’un débat animé par le coréalisateur Mario Viana le mercredi 22 mai à 20 heures, bâtiment Interactis, Chemin des 13 Pierres, à Villefranche-de-Rouergue.

Comment enrayer la violence éducative ordinaire et ses conséquences ? Michel Meignant et Mário Viana ont voulu comprendre comment naît et se transmet la violence éducative ordinaire. Ils ont empoigné leur caméra et sont partis enquêter à travers le monde.

À travers une enquête passionnante et des témoignages émouvants, L’odyssée de l’Empathie montre comment une éducation bienveillante peut contribuer à résoudre les problèmes de la violence envers l’homme et la nature. Alternant interviews, reportages et séquences musicales étonnantes, ce film nous emporte dans une exploration enthousiaste des différentes facettes de l’empathie, des origines de l’humanité aux découvertes scientifiques les plus récentes.

De nombreuses personnalités emblématiques ont apporté leur témoignage dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie Rabhi- Bouquet, Catherine Gueguen, Thomas d’Ansembourg… Cette projection gratuite s’adresse aux parents, professionnels de la petite enfance, de l’enfance, de la parentalité, mais également à toute personne intéressée par le sujet.

À partir de 12 ans. Nombre de places limité. Réservation conseillée au 06 88 22 34 66 ou par mail : conventionterritorialeglobale@ouestaveyron.fr