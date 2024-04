Villefranche-de-Rouergue. Rencontres de microéditions avec Hors Cadre Impression

L’équipe de Hors Cadre Impression avait à cœur d’organiser depuis longtemps une rencontre qui réunit les amis de leur atelier d’imprimerie associatif. Une belle occasion de faire découvrir cet univers qu’est la microédition, leurs activités et de s’ouvrir aux Villefranchois en proposant un nouvel évènement dans le paysage culturel. La microédition désigne des pratiques d’éditions spontanées et à petite échelle, des tirages moins importants de livres, de disques ou d’affiches.

Pour la plupart, les micro-éditeurs sont les artisans de leurs ouvrages, ce qui permet de laisser plus de place à la créativité sur la confection de l’objet mais aussi une liberté éditoriale permettant d’explorer des formes nouvelles. Expositions, ateliers, concerts, Salon de Microéditions vont ponctuer ces rencontres du 1er au 5 mai 2024.

Le programme : mercredi 1er mai, 14 h-16 h 30, à l’atelier Blanc, venez créer un graphzine unique en sérigraphie avec Marie et Gotie. Gratuit sur inscription : 05 81 21 83 61. À 20 h, bar du Quercy, concert (prix libre). Jeudi 2 mai, à 17 h, à la Manufacture, déambulation guidée dans l’exposition Microfaune. À 18 h : atelier Hors Cadre, vernissage de l’expo de J.P. Pailler et concert prix libre.

Vendredi 3 mai, de 16 h à 22 h, à la chapelle Saint-Jacques, "journée de la cassette", avec des stands de label cassette et animations. De 14 h à 16 h 30, atelier graphzine animé par Marie et Gotié (tél. 05 81 21 83 61). Samedi 4 mai, salon de microéditions de 11 h à 19 h, arcade Saint-Martial. À 21 h, aux Hauts Parleurs, concert (prix libre). Dimanche 5 mai : salon de 11 h à 19 h, Arcade St Martial. À 21 h, aux Hauts Parleurs, concert surprise. Plus d’infos : horscadre-impression.jimdofree.com