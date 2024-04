Aveyron : le château de Calmont à Espalion recherche des bénévoles pour le dernier week-end de mai

Samedi 25 et dimanche 26 mai, l’association Artesens et celle du château de Calmont-d’Olt s’associent pour organiser un événement inédit au château : le festival des métiers ancestraux.

Une douzaine d’artisans participeront à cette manifestation pour nous faire découvrir leurs activités et leur savoir-faire. Pour cette occasion, toute aide sera la bienvenue et les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour le week-end. Vous avez du temps à donner ? Ça peut être une demi-journée, une journée ou même deux jours.

Pourquoi ? Le vendredi 24, pour aider à aller chercher le matériel nécessaire (tables, bancs, barnums) et à installer le site. Les samedi 25 et dimanche 26, pour aider à préparer le repas, tenir la taverne/buvette, gérer les stationnements, veiller aux besoins des artisans et des visiteurs et aussi faire du rangement en fin de festival.

Si vous êtes disponible et intéressé, ou que vous voulez des renseignements, n’hésitez pas à contacter Camille, responsable bénévole sur l’événement.

Par mail : degryse.cam@gmail.com ou par téléphone au 07 50 32 48 04.

Vous pouvez également envoyer un SMS ou laisser un message sur son répondeur avec vos coordonnées, elle vous recontactera très vite ! Vous pouvez aussi directement vous inscrire via le lien doodle ci-dessous. Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, n’hésitez pas à appeler pour plus de renseignements.

doodle.com/meeting/participate/id/aM5ZxLPa