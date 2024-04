Football : les clés du match Rodez – Paris FC

Soirée de gala ce mardi soir (20 h 45) au stade Paul-Lignon à Rodez entre le Rodez Aveyron football (5e) et le Paris FC (4e), dans un match de la 34e journée de Ligue 2 aux allures de pré play-offs d’accession à la Ligue 1. Le tout trois jours après un énorme succès aveyronnais face au leader auxerrois (2-0) et lors d’une soirée anniversaire.

Le mercure du thermomètre ne devrait pas grimper bien haut ce mardi soir au coup d’envoi ; mais la chaleur d’une fin de saison s’annonçant dantesque pour les suiveurs du Raf devrait réchauffer les cœurs. En effet, calibrés d'abord une nouvelle fois pour batailler pour leur maintien, les Aveyronnais déboulent dans cette 34e journée de Ligue 2 flanqués en réalité de certitudes dans le jeu et au classement ! Si bien que la réception du Paris FC à cinq matches de la fin de la saison régulière sonne comme une bataille à six points dans la lutte aux play-offs.

Qu’en sera-t-il de l’héritage de la dernière envolée rafiste, trois jours plus tôt dans ce même Paul-Lignon en furie, là où le leader auxerrois est venu rendre les armes (2-0), rossé qu’il a été par les intentions de jeu ruthénoises ? Les pistons sang et or pourront-ils encore marcher à ce point sur leurs adversaires ? L’intensité générale sera-t-elle au même niveau ?

Il pourrait en tout cas y avoir quelques ajustements dans le onze de départ de l’entraîneur Didier Santini. À l’image de Taïbi et Abdallah légèrement touchés, ou encore de Mambo ménagé. Suppléés potentiellement par Lipinski, Younoussa et Boma.

La doublette magique devant Corredor – Hountondji devrait, elle, être renouvelée malgré les efforts qu’elle ne compte pas, et alors que se profile aussi un troisième match en une semaine, samedi face à Concarneau, à Brest. Enfin, ce match qui sera aussi l’occasion de fêter les 95 ans du club du piton sera le deuxième du tout jeune gardien Ewen Jaouen arrivé la semaine dernière comme joker médical ; un nouveau test pour le tout récent majeur de deux mètres.

De son côté, Paris devra composer sans son capitaine Cyril Mandouki et Samir Chuergui, tous deux suspendus. Mais aussi de Pierre-Yves Hamel, double buteur à l'aller, et Alimami Gory, blessés.

