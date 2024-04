Football : Rodez – Paris FC, un rendez-vous saveur play-offs

Mardi 23 avril (20 h 45), Rodez (5e) reçoit le Paris FC (4e) dans une affiche entre prétendants aux play-offs d’accession à la Ligue 1. Un rendez-vous exceptionnel, le soir des 95 ans du club, dont le dénouement pourrait peser très lourd à l’heure de faire les comptes.

Le leader Auxerre, samedi 20 avril, Saint-Étienne et Angers, les deux autres équipes sur le podium, plus tôt dans la saison : Rodez a pris la sacrée belle habitude de s’offrir les grosses cylindrées du championnat à Paul-Lignon ! Et il serait bien inspiré d’étendre la statistique à l’actuel quatrième du championnat, à savoir le Paris FC, mardi 23 avril dans une enceinte de la rue Vieussens qui n’a plus connu la défaite depuis le 27 janvier (1-2, Laval).

Une victoire lui permettrait, en effet, de chiper la quatrième place à son adversaire du soir et de frapper un grand coup dans la course aux play-offs d’accession à l’élite. Et ce, alors qu’il ne restera plus que quatre journées à disputer.

Santini : "Il faut continuer à donner du plaisir aux gens"

"Quand je vois l’ambiance de ce week-end, c’était énorme. Il faut continuer à donner un spectacle et du plaisir aux gens, pour qu’ils se régalent jusqu’à la fin", clame le technicien Didier Santini avant ce deuxième gros rendez-vous à Paul-Lignon en quatre jours, face à une formation qui a remporté cinq de ses sept dernières rencontres, dont une samedi face au VAFC. "Gagner deux matches d’affilée à domicile, ce n’est jamais évident, mais c’est bien qu’on n’ait pas à se déplacer pour la récup’."

Lors de sa dernière sortie, le Raf a prouvé qu’il était capable de produire un match plein, tant devant que derrière, mettant, au moins temporairement, de côté son appétence pour les erreurs défensives. On se souvient par exemple du match aller à Charléty (2-0), déjà un mardi soir, lors duquel il avait encaissé un premier but à la 28e seconde et un second plus tard en première période depuis la ligne médiane. Les deux par l’intermédiaire de Pierre-Yves Hamel, blessé et forfait pour mardi soir.

"Comme ça, il ne frappera pas de loin s’il n’est pas là ", rigolait Didier Santini, lundi en conférence de presse. Ce dernier sera toutefois attentif à ce que les erreurs de siens ne profitent pas à quelconque autre Parisien ou futur adversaire d’ici la fin de saison : "Ils (ses joueurs) sont capables de grandes choses. Et puis d’un seul coup, ils sont aussi capables de croire qu’ils sont tellement bons contre Quevilly, qu’ils lâchent le match (3-3 après avoir mené 3-1). Ça, je ne veux plus ! Il faut avoir de l’ambition."

De l’ambition, certes, mais pas d’emballement pour autant après la partie quasi parfaite face au leader. "Il faudra rappeler demain (mardi) aux joueurs pourquoi on a réussi contre Auxerre. Ce n’est pas parce qu’on était supérieurs. C’est juste que ce jour-là, on a tout mis en place pour être forts, costauds", analyse Santini, lui qui attend que son équipe mette les mêmes ingrédients sur les cinq derniers matches. À commencer par ce mardi, dans ce qui est peut-être le rendez-vous le plus important de la saison. De quoi motiver le milieu de terrain Lorenzo Rajot : "Il y a de l’excitation à jouer ces matches avec de l’enjeu, on veut bien faire."