Les Parisiens champions de France de vélotaf

(ETX Daily Up) - À l'occasion de la Journée de la Terre, Strava publie des statistiques sur le vélotaf en France, cette pratique qui consiste à privilégier le vélo pour se rendre à son travail. Ce sont les habitants des grandes villes, principalement en Île-de-France, qui sont aujourd'hui adeptes de ce mode de déplacement.

Strava est une plateforme en ligne qui permet d’enregistrer et de partager ses activités physiques via GPS, essentiellement la course à pied et le vélo. Elle possède une catégorie appelée "Déplacement-Transport" essentiellement consacrée aux trajets pour se rendre au travail ou en revenir. Strava profite de la Journée de Terre pour fournir quelques statistiques sur le vélotaf en France.

Sans surprise, c'est Paris qui compte le pourcentage de cyclistes adeptes du vélotaf le plus important (63%), devant deux départements de la petite couronne, le Val-de-Marne (61%) et les Hauts-de-Seine (58%). En province, le Rhône et la Gironde (38%) sont les plus concernés par ce phénomène.

En termes de distance moyenne parcourue, ce sont les vélotafeurs d'Essonne qui sont les plus endurants, avec un kilométrage médian de 10,3 km. Ils devancent ceux du Val-de-Marne et de la Haute-Garonne (9,3 km). À noter que les Parisiens sont loin derrière (7,2 km).

Toujours selon Strava, la journée plébiscitée pour se déplacer à vélo est le mardi et ce sont les 30-39 ans les plus assidus au vélotaf, devant les 40-49 ans. La plateforme estime qu'en France, ce sont plus de 30.362 tonnes de CO2 qui ont déjà été économisées grâce à ce type de déplacements, dont 2.888 tonnes de CO2 rien qu'à Paris.

Hors de France, c'est à Londres (64%) que Strava enregistre le plus de cyclistes inscrits en "déplacement-transport".

Toutes ces données proviennent du service Strava Metro, qui utilise les données anonymisées des utilisateurs pour aider les municipalités qui le souhaitent à améliorer les infrastructures pour les cyclistes et les piétons.