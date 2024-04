Naucelle. Une passerelle pour les randonneurs

Une passerelle vient d’être reconstruite sur le Lieux du Viaur par la mairie de Crespin, et celle de Pampelonne (Tarn), avec le concours de l’Épage Viaur. Cette passerelle, construite il y a un siècle à l’initiative d’André Lucien Rivenq, était fort utile pour les nombreux échanges entre les deux communes. Aujourd’hui, très utilisée par les randonneurs qui peuvent effectuer un parcours de plusieurs kilomètres dans la vallée du Viaur menaçait de s’effondrer. Les sentiers escarpés permettaient à l’époque de descendre les matériaux avec l’aide des animaux de trait, mais désormais ils sont trop étroits pour les tracteurs, il était nécessaire de faire appel à un hélicoptère. La nouvelle passerelle est prête au passage des randonneurs et promeneurs. La date de son inauguration est prévue pour le 8 juin à 14 h 30 in situ, elle sera effectuée par le président du conseil général de l’Aveyron et celui du Tarn. Toute la population de la commune y est conviée.