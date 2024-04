Luc-la-Primaube. Football : week-end faste pour les trois équipes seniors !

L’équipe fanion a réussi la grosse opération du jour en rentrant de son déplacement au Buisson en Lozère avec les trois points de la victoire 2 à 1 (buts de Verloo et Gonzalez). Trois points précieux pour les protégés de Franco Vignola qui confortent leur troisième place au classement général derrière Albi qu’ils recevront ce samedi 27 avril à 18 h.

Le duel entre l’équipe II de LPFC et St-Geniez a tourné logiquement à l’avantage des Luco-Primaubois. Une victoire 2 à 1 (deux buts de Dimitri Bouloc) qui leur permet de réaliser une bonne opération dans l’optique du maintien en D1. Une bouffée d’oxygène pour cette jeune équipe qui a l’ambition et le talent pour se maintenir. Prochain match ce samedi 27 avril à St-Georges-de-Luzençon.

Pour la 18e journée de championnat, l’équipe III recevait Camboulazet. Début de match un peu compliqué face un adverse un peu vigoureux. Les Luco-Primaubois trouveront cependant le chemin des filets à la 25e minute par Geoffrey Combes après une action collective. Ils doubleront la mise par Lucas Rouquette suite à un centre de Geoffrey juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux toujours aussi entreprenants obtiennent un penalty (55e) concrétisé par Tom Cransac. La fin de match fut à sens unique. Les locaux marqueront à nouveau deux fois par Rémy Ambroise à la conclusion de deux actions collectives.

Très belle victoire qui assure la montée en D3 et la première place de la poule et cela malgré les deux matchs restants à Canet/Prades et face à La Bastide/Rieu/Col. Félicitations aux coachs Régis Albinet, Laurent Visintin et Laurent Izard ainsi qu’à tous les joueurs pour cette belle saison.