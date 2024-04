"On a toutes une barre chez nous" : la pole dance s’ouvre à l’ASPTT Rodez

L’association Around the pole et l’ASPTT Rodez ont signé une convention pour la création d’une section novatrice qui correspond bien à l’esprit du club multisports.

L’ASPTT Rodez ouvre une section pole dance. À la tête de cette initiative, elles sont cinq. Marie Poursin, chargée de communication à la mairie d’Onet-le-Château et présidente d’ "Around the pole" Rodez, Sandra Oliveira, préparatrice en pharmacie, Cécile Michaud, diététicienne nutritionniste, Hélène Artus, infirmière puéricultrice et Céline Brulin, psychologue. Toutes sont des pratiquantes assidues depuis plusieurs années de cette discipline sportive tournée vers l’art. Alors, elles ont décidé de s’unir pour mettre en place une section au sein de l’ASPTT, ouverte à tous. "On est tellement accros à la pole dance, qu’on a toutes une barre chez nous", sourit Hélène, faisant le rapprochement avec ceux qui possèdent des agrès de gymnastique ou un tapis de marche à leur domicile. Souplesse, élégance, exercice… Depuis, les cinq dames projettent de partager leur passion et surtout d’enlever l’image de spectacle de cabaret qui colle injustement à la discipline. Elles ont toutes de bonnes raisons sportives et artistiques pour en faire un studio de danse. Pour Sandra, c’est la souplesse qui domine son choix, Cécile indique qu’il s’agit d’une suite logique de la gymnastique qu’elle pratiquait jadis, quand Hélène voit en la pole dance l’élégance artistique. Titulaires de leur certification "Art/sport" acquise à Toulouse, elles enseignent les diverses catégories que composent la discipline : flexy (souplesse), acrobatique (figures de force), choré danse, en duo et "exotic" (en talons). À l’étage, dans le dojo de l’ASPTT, six barres appelées donc "pole" sont aménagées sur les tapis. "Nos cours sont adaptés à tout le monde, quel que soit l’aptitude ou le niveau, les femmes bien sûr mais aussi les enfants ! Des cours débutants sont prévus. Les hommes sont les bienvenus, si l’art est dominant, c’est un sport complet", assurent les formatrices en quête de partage d’un art émergeant d’une activité physique. Cérémonie d'ouverture ce dimanche 28 avril Une cérémonie d’ouverture de cette section est prévue au siège de l’ASPTT à Bel-Air, le dimanche 28 avril à 17 h, inscription obligatoire !

Quant aux cours, ils débuteront le lundi 29 avril.

- Des cours d’initiation seront proposés les lundis et mercredis de 18 h 45 à 20 h.

- Des cours débutants le mercredi de 20 h à 21 h 15.

- Des cours de niveau intermédiaire le lundi de 20 h à 21 h 15.

Renseignements, inscriptions et tarifs au 05 65 42 25 82, ou par mail : rodez@asptt.com.