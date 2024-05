Voyager pour écouter de la bonne musique, une idée qui séduit les Français

(ETX Daily Up) - Les fans les plus dévoués sont prêts à tout pour assister à une représentation de leur idole, y compris à parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres. Mais cette pratique a longtemps été marginale. Elle prend toutefois de plus en plus d’ampleur, notamment en France.

Pour preuve, 47% des habitants de l’Hexagone se disent prêts à voyager pour assister à un événement musical, selon une enquête OnePoll-Opodo*. Et, quand il s’agit de concrétiser ce projet, la distance ne les effraie pas. Trois Français sur dix envisagent de parcourir l’Europe ou même le reste du monde pour assister à un concert ou à un festival.

Sans surprise, les jeunes apparaissent plus enclins que leurs aînés à traverser les frontières pour la musique. En France, 39% des 25-34 ans ont déjà voyagé pour assister à un événement musical et seraient prêts à réitérer l’expérience, tout comme 25% des 18-24 ans.

Si les Français ne voient aucun inconvénient à l’idée de faire leurs valises pour vivre une expérience musicale hors du commun, ils ne veulent pas les poser n’importe où. 47% de ceux interrogés préfèrent séjourner dans des hôtels, tandis que 33% choisissent la location d'appartements. Seuls 5% d’entre eux optent pour des séjours en auberge ou en camping. Ceux qui choisissent de séjourner dans des auberges risquent de croiser de nombreux Portugais et Espagnols puisqu’ils sont respectivement 22% et 21% à choisir ce type d’hébergement quand ils voyagent à des fins musicales.

Les Français se distinguent également des autres nationalités en ce qui concerne les personnes qui les accompagnent à un événement musical à l’étranger. 47% d’entre eux privilégient la compagnie de leur famille pour assister à un concert ou à un festival. Les Espagnols (63%), les Italiens (53%) et les Portugais (53%) ont, eux, tendance à privilégier les voyages entre amis. Mais que l’on ne se trompe pas : une proportion non négligeable de Français préfèrent aussi faire du tourisme musical en compagnie de leurs amis (42%).

Dans l’ensemble, ces chiffres témoignent de l’essor de ce que les professionnels du voyage appellent le "tourisme musical". Cette nouvelle tendance de voyage a tout pour devenir un gros marché tant les concerts et les festivals deviennent des événements spectaculaires pour lesquels on se déplace volontiers, comme en témoigne le succès de la tournée mondiale de Taylor Swift. La superstar américaine a donné une soixantaine de représentations depuis le début de son Eras Tours, chacune d’entre elles ayant attiré, en moyenne, 72.489 spectateurs venant du monde entier. À l’avenir, les acteurs touristiques devront donc suivre l’agenda culturel de près pour anticiper les envies de voyage des mélomanes.

*Cette enquête a été réalisée par OnePoll, pour le compte d'Opodo, du 5 avril au 16 avril 2024 auprès de 9000 consommateurs du monde entier, dont 1000 adultes français étant partis en vacances à l’étranger au cours des 5 dernières années.