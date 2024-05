Luc-la-Primaube. Initiation à la boxe française en famille

Dans le cadre des loisirs en famille, la MJC proposait à l’espace Saint-Exupéry une initiation boxe en famille animée par Romain Blanes du club Arts Martiaux Français de la MJC. Curieux de découvrir un nouveau sport, apprendre à se défendre et désireux de partager un moment enrichissant, quelques garçons et filles, accompagnés de leur maman ou de leur papa, ont participé à un échauffement collectif, à un travail de déplacement afin d’améliorer la coordination, à un renforcement musculaire/cardio pour préparer à l’intensité des exercices à venir avant d’enfiler les gants et découvrir différentes attaques, défenses et esquives de boxe française, avec au final, que des retours positifs (découverte, partage, rires, plaisir, bienfaits).

Prochain stage avec Romain : culture physique et éveil musculaire le samedi 1er juin de 11 heures à midi, salle de gym à Luc et le vendredi 14 juin de 19 h à 20 h à l’espace animation de Luc. 5 €/personne ou 8 €/famille.

Réservation obligatoire au 05 65 42 30 33

ou sur www.mjcllp.fr