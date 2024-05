Sévérac d'Aveyron. L’association "Mémoires de Sévérac" lancée dans une chasse au trésor

Il y a peu, l’association Mémoires de Sévérac organisait son premier karaoké. L’envie de retrouver l’ambiance ailleurs que dans la cour du château avait animé cette idée. L’occasion aussi pour certains, de faire connaissance avec l’équipe.

Dans la salle des fêtes de Lapanouse, autour d’un apéritif offert, le plaisir de se retrouver était déjà là, près du comptoir. Durant et après le très bon repas paella de Florence Raynal, l’animateur Karalain faisait chanter et danser. Super ambiance jusqu’à deux heures du matin. Peu après, le centre de loisirs de Sévérac qui organisait une chasse au trésor dans les rues du vieux Sévérac, proposait à l’association d’être présente en tenue moyenâgeuse pour accueillir et accompagner les 150 petits chercheurs de trésor. Malgré le froid, une quinzaine de bénévoles accompagnés d’un âne, se prêtèrent au jeu. Vers midi dans la cour du château, en apothéose, démonstration de combat à l’épée. Enfants, accompagnateurs, bénévoles, tout le monde était ravi de cette journée.

Mais l’association "Mémoires de Sévérac", c’est d’abord un son et lumières qui ne peut fonctionner qu’avec le public. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à rejoindre la joyeuse équipe en appelant Yves au 06 70 06 80 18 ou à contact@memoiresdeseverac.fr.