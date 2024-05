Notre cerveau réagit à la musique, quel que soit notre âge

(ETX Daily Up) - "Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs", disait Boileau. Mais la musique semble provoquer une multitude d’émotions chez celles et ceux qui l’écoutent, quel que soit leur âge. Un phénomène sur lequel s’est penchée une étude canado-américaine, récemment parue dans la revue Network Neuroscience.

Les chercheurs ont utilisé la musique pour étudier le fonctionnement du cerveau d’individus plus ou moins âgés. Ils ont monitoré l'activité cérébrale de deux cohortes de participants pendant qu'ils écoutaient de la musique : la première était composée de jeunes adultes ayant en moyenne 19 ans, et l’autre de seniors dont l’âge moyen était de 67 ans.

Les universitaires leur ont fait écouter 24 enregistrements, dont des extraits de chansons connues du grand public et facilement reconnaissables, ainsi que des morceaux que les participants avaient eux-mêmes choisis. Ils leur ont également fait découvrir des mélodies qui avaient été spécialement conçues pour les besoins de cette étude. Les volontaires ne les avaient donc jamais entendues auparavant.

Il s’avère que le circuit de récompense des jeunes adultes s’activaient lorsqu’ils écoutaient de la musique qui leur était familière ou qu’ils appréciaient. Ce n’est pas surprenant : il est prouvé que la musique est un puissant déclencheur d’émotions. Le quatrième art a le pouvoir de nous plonger dans des états émotionnels qui conduisent à la production d'un certain nombre de neurotransmetteurs, dont la dopamine. Une étude, parue en 2011 dans la revue Nature Neuroscience, affirme même que l’écoute musicale augmente de 6 à 9% le niveau de dopamine dans le cerveau. Or, c’est cette même molécule qui active le circuit cérébral de la récompense.

L'étrange pouvoir de la musique sur le cerveau

Étonnamment, il est apparu que, chez les seniors, le système de récompense du cerveau s’active même lorsque ceux-ci écoutent une musique qui leur était jusqu’à présent inconnue, ou qu’ils disent de ne pas aimer. Les chercheurs en concluent que "l'écoute musicale sollicite de nombreux réseaux cérébraux qui peuvent se réorganiser de multiples façons avec l'âge".

Ils émettent l’hypothèse selon laquelle les personnes âgées font moins la distinction entre la préférence et la familiarité lorsqu'ils écoutent une nouvelle chanson. "Si la familiarité est plus faible chez les adultes plus âgés, mais que le degré d’appréciation est le même que chez les adultes plus jeunes, il est possible que les seniors engagent un réseau de réponse différent face à une musique qui leur est inconnue, mais qu'ils apprécient", écrivent-ils.

Cela prouve à quel point la musique a le pouvoir d’activer la chimie du cerveau, et ce à n’importe quel âge de la vie. "Il est très difficile de comprendre comment la musique agit sur le cerveau, d'autant plus que celui-ci évolue constamment avec l'âge ", déclare Sarah Faber, première autrice de l’étude, dans un communiqué."Même lorsque la musique ne nous est pas familière, elle a toujours la capacité de faire bouger notre corps et de nous aider à calibrer ou à équilibrer nos émotions en activant certaines régions de notre cerveau".

Reste maintenant à savoir si la musique produit le même effet sur le cerveau des seniors atteints de la maladie d’Alzheimer ou de démence sénile. Sarah Faber et ses confrères comptent s’appuyer sur les conclusions de leur étude pour le découvrir. La recherche dans ce domaine n'en est qu'à ses débuts, mais quand on comprendra mieux les processus mis en jeu et on pourra mieux accompagner les personnes souffrant de déclin cognitif.