Villefranche-de-Rouergue. Florence Castelbou présente son livre à La Folle avoine

Le livre de Florence Castelbou est à retrouver à La Folle Avoine. "12 contes, 12 lieux de l’Aveyron, 12 histoires humaines". Un voyage poétique en terres aveyronnaises écrit avec amour et tendresse par un arrière-grand-père pour son arrière-petite-fille.

L’autrice ruthénoise Florence Castelbou, photographe autodidacte, a grandi dans une famille d’hôteliers-restaurateurs dans le village de Saint-Geniez-d’Olt. D’une mère marmotte et d’un père millavois, tous deux férus de livres, elle héritera du goût des mots et de l’écriture. Photographe autodidacte, elle publie sur les réseaux sociaux Les Florentines, ses coups de cœur artistiques, architecturaux et autres, mettant ainsi, avec passion et dévotion, ses textes et ses photographies au service du patrimoine aveyronnais.

Le pitch du livre : "Lorsqu’il aperçut pour la première fois, sous un bonnet en laine rose finement tricoté, les yeux naissants et mi-clos de sa première arrière-petite-fille, il resta longtemps en admiration, contemplatif et muet. Sous ses airs bourrus, se cachaient une douceur réelle dans ses gestes, un amour infini pour les beaux mots et, plus étonnamment, une âme de poète. Il était persuadé que l’héritage familial le plus précieux que l’on pouvait laisser à ses proches était celui des mots. Alors, il voulut offrir à ce petit être merveilleux un recueil de 12 nouvelles mêlant des anecdotes familiales, le patrimoine de

l’Aveyron cher à son cœur, et son imaginaire habituel flamboyant. Il l’appellerait : Les 12 Contes."