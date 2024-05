Devoir de mémoire

Même si les commémorations ne regroupent plus autant de monde qu’auparavant, ces cérémonies restent tout de même empreintes de solennité et d’émotion. Devant le monument aux morts de La Bastide-L’Evêque ce matin, Brigitte Mazars conseillère départementale, Jean-Eudes Le Meignen, maire de la commune Le Bas-Ségala, Claude Augustin, des élus locaux ainsi que quelques habitants se sont souvenus du sacrifice de nos aînés lors des conflits qui ont marqué le siècle dernier. Après le traditionnel dépôt de gerbes, la lecture de la lettre du ministre, l’énumération de nos anciens qui ont perdu la vie pour nous permettre de vivre libres autour de notre drapeau, la cérémonie s’est terminée par la sonnerie aux morts et La Marseillaise jouées à l’accordéon. Avant de se séparer un vin d’honneur a été offert à la mairie.