Génération Z : des jeunes plus enclins à payer et à se tourner sur TikTok pour s'informer que leurs aînés

(ETX Daily Up) - Décidément les temps changent ! L'accès à l'actualité a totalement été bouleversé par l'émergence des réseaux sociaux. Un monde où règne la génération Z. Et pourtant, si les jeunes se tournent de plus en plus vers TikTok, ces derniers sont tout de même prêts à mettre la main à la poche pour s'informer. Explication.

Qui a dit que les jeunes ne voulaient pas payer pour s'informer ? Les générations Y et Z sont même plus nombreuses que leurs aînées à payer pour des abonnements afin d'avoir accès à l'actualité. Selon une récente étude, ils sont 15% (contre 12% des baby boomers et de X) à avoir un ou deux abonnements payants. Si ces résultats semblent encourageants, il faut tout de même noter que 64% des plus jeunes générations et 84% des générations plus anciennes ne disposent d'aucun abonnement payant pour s'informer.

Néanmoins, les résultats des Millennials et des Gen Z sont tout de même supérieurs à la moyenne de toutes les générations confondues. Seulement 13% des adultes interrogés ont indiqué payer pour un ou deux abonnements et 11% en possèdent trois, ou plus.

Les séries et le cinéma pour séduire les Z

Si les jeunes semblent plus susceptibles d'ouvrir leur porte-monnaie pour accéder à des informations, ces derniers sont aussi plus intransigeants : 34% des Z (contre 35% des Y) ont affirmé qu'ils pourraient annuler leurs abonnements dans les trois mois, contre 24% des baby boomers et 21% des X.

Pour les retenir, les médias auraient tout intérêt à privilégier les informations concernant la télévision, le cinéma, la cuisine et la musique. Des sujets qui s'imposent comme les plus recherchés par les jeunes adultes et pour lesquels ces derniers seraient prêts à plus dépenser.

TikTok, une plateforme parfaite pour les médias ?

Si les Américains vont passer plus de temps à regarder des vidéos sur les applications que la télévision en 2023, les plus jeunes sont décidément tournés vers TikTok. Et oui, les Z restent friands de news gratuites. Toujours d'après l'étude de Morning Consult, les Gen Z (14%) sont bien plus enclins à lancer le réseau social TikTok pour rechercher des informations sur des événements importants, par rapport aux baby boomers (1%), et même, à la moyenne de toutes les générations (2%).

Le réseau social chinois s'impose donc comme l'une des plateformes préférées des jeunes pour s'informer, mais sans pour autant voler la vedette à Google Search. Le moteur de recherche reste bien loin devant toutes les autres applications, et ce, pour toutes les générations confondues. Si 39% des Z indiquent utiliser la plateforme pour réaliser leurs recherches, ils restent tout de même derrière les baby boomers, en tête à 48%, tandis que la moyenne se situe à 46%, avec, au même niveau, les Millennials.

Le géant chinois peut tout de même se targuer de battre ses concurrents : YouTube, Twitter, Instagram et Facebook ne séduisent respectivement que 13%, 7%, et 6% des Gen Z interrogés. Et mieux encore, le réseau social attire plus de jeunes Z que ne le font les sites des médias traditionnels (6%).

Un constat qui explique bien la stratégie de la presse américaine comme française, de se lancer sur TikTok pour toucher un public plus jeune, qui représente les futurs consommateurs de demain. Avec notamment le boom du live, TikTok souhaite s'imposer comme une plateforme incontournable pour les médias, qui comptent bien utiliser le réseau social comme un moyen de renflouer les caisses. Une nouvelle ère pour la presse qui se dessine dès aujourd'hui.

Étude réalisée par Morning Consult, sur un échantillon de 2.199 adultes américains, menée du 3 au 5 février 2023.