Amandine Castaillac au cœur d’un projet humanitaire au Togo

Amandine Castaillac est une jeune étudiante infirmière de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Depuis longtemps, elle souhaite réaliser une action humanitaire à l’étranger.

Cette année elle a décidé de se lancer et de concrétiser cette action. Du 28 juillet au 26 août, elle passera un mois au Togo sous l’égide de l’association Togo go or not Togo, qui a pour but de subvenir aux besoins primordiaux des enfants. Elle organise un ensemble d’actions afin de récolter des fonds pour financier le transport des bagages et de proposer des actions sur place.

On peut déjà la retrouver sur sa page instagram humanitaire_au_togo.

Et dès le 11 mars, elle sera à Cassaniouze pour un repas animation africain (réservations 06 73 29 71 16). En suivant, le dimanche 2 avril et le dimanche 21 mai elle sera sur le marché de Marcillac-Vallon, le jeudi 18 mai sur la Fête des Ânes à Saint-Cyprien sur Doudou. De plus, le samedi 22 avril, elle prendra part à une randonnée sur réservations au 06 73 29 71 16 et elle sera encore à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, le samedi 10 juin, au gala de Cyp Dance. Pour finir elle organise une tombola avec de nombreux lots. N’hésitez pas à l retrouver sur les différentes actions.

Amandine tient d’ores et déjà à remercier chaleureusement tous les partenaires, ainsi que les personnes qui l’accompagnent et la soutiennent dans son projet.