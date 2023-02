Lédergues. Des anniversaires joyeusement fêtés au club Jeux et loisirs

Il se passe toujours de bonnes choses au club Jeux et loisirs du jeudi que les participants ne manqueraient pour rien au monde. Ainsi, les 10 participants, nés en janvier ou février, ont eu la surprise d’être mis à l’honneur au moment du goûter, le dernier jeudi après-midi de février, lors de la partie de belote au club "Jeux et loisirs". Ce fut une bonne et heureuse surprise offerte par la responsable, à ceux qui ne s’y attendaient pas. Après avoir soufflé les bougies, on procéda à la dégustation d’un gâteau aux ananas concocté par Nicole.

Les joueurs de cartes ont souhaité chaleureusement un bon anniversaire à Nicole, Marinette, Didier, Gilbert, Jean, Georges, Maria, Françoise, Ginette et Marie Chantal, très émus par cette marque d’amitié.