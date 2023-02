Espalion. Les Martagons signent un beau succès à Saint-Côme

La troupe a entamé sa tournée de printemps avec une pièce contemporaine de Rémi De Vos, "Le ravissement d’Adèle". Et déjà, le succès est au rendez-vous !

Le club de gymnastique d’Espalion, et l’association "Les Martagons de l’Aubrac", créée en 1990, sont partenaires depuis longtemps, et, chaque année la troupe présente son nouveau programme à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. L’édition 2023 marque une nouvelle réussite et c’est un public fidèle qui a applaudi les acteurs dans une salle comble. Une adolescente Adèle est portée disparue et le village est tout chamboulé. Qui a pu l’enlever ? Tout le monde soupçonne tout le monde. À travers 39 tableaux Rémi De Vos dépeint la fragilité d’un monde où les réputations ne tiennent qu’à un fil et où les commérages font tant de mal.

Les spectateurs s’en donnent à cœur joie et les rires fusent tout au long de cette soirée sous le signe de l’humour.

Un spectacle enlevé et bien rythmé sous la houlette du metteur en scène, Edih Emmerard.

Quant à la vingtaine d’acteurs, portés par la passion, ils donnent leur pleine mesure et signent une belle prestation : Alain Berardier, Mathieu Doyonnard, Pascale Mairignac, Michel Emmerard, Edith Emmerard, Allan Mairignac, Marie-Christine Chabrat, Vincent Miquel, Pierre Mairignac, Arlette Caraglio, Valentin Mouliac, Thierry Beine, Damien Girodon, Timothée Cros, Mathilde Delbor, Florine Valadier, Michèle Frédéric, Ambre Girodon, Manon Girodon, Lya Coomol.

L’aventure se poursuit durant une dizaine de séances. Prochains rendez-vous les samedis 11 et 18 mars à Saint-Rémy-de-Montpeyroux et Saint-Amans-des-Côts.